Trasladan al hospital a un varón de unos 50 años tras ser atropellado por un turismo en Salamanca

Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 9:15
   SALAMANCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 50 años ha sido trasladado al hospital después de ser atropellado a la altura de la Glorieta del Tratado de Tordesillas en Salamanca Capital.

   Los hechos se han producido a las 00.00 horas, según informa el 1-1-2 y el varón se quejaba de un traumatismo en la rodilla. El centro de emergencias dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

   Una vez allí, los facultativos han decidido su trasladado al hospital de Salamanca.

