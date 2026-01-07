Trece quitanieves de la Diputación de Ávila trabajan en 711 kilómetros de carretera ante el episodio de nieve y hielo

Un quitanieves de la Diputación de Ávila trabaja en la AV-P-510 en el marco del episodio de nevadas y hielo. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trece quitanieves del dispositivio de vialidad invernal de la Diputación de Ávila trabajan en 711 kilómetros de carreteras este miércoles, 7 de enero, ante el episodio de heladas y nevadas débiles que persiste en la provincia.

Los 711 kilómetros los tratados corresponden a la red que gestiona la Diputación, sobre los que se han vertido 79 toneladas de fundentes, según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, en la Zona II (centro, Piedrahíta-Barco-Gredos y Valle del Tiétar) nueve camiones han tratado 478 kilómetros de 49 carreteras con 55 toneladas de sal, mientras que en Zona I (La Moraña y Sierra de Ávila) han sido 233 los kilómetros de 48 vías tratados por cuatro quitanieves que han esparcido 23.800 kilos de fundentes.

La Diputación de Ávila ha indicado que el alivio de la situación llegará en las próximas horas, pues las heladas ya serán débiles en la madrugada del jueves y, a partir del viernes, las temperaturas subirán con claridad.