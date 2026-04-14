Treinta y tres bomberos del Speis de Segovia se forman en gas natural sobre incidencias en la red de abastecimiento

Un momento de la formación teórica en el cuartel de Palazuelos de Eresma . - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA.

PALAZUELOS (SEGOVIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación de Segovia ha celebrado una jornada formativa específica sobre gas natural, para mejorar la capacidad de respuesta de treinta y tres de sus efectivos, ante posibles incidencias relacionadas con este suministro en la provincia.

La sesión ha tenido lugar en el parque de bomberos de Palazuelos de Eresma, donde representantes de una empresa distribuidora y comercializadora de energía han impartido la parte teórica de la formación. En total, han participado treinta y tres de los cuarenta y cinco efectivos del servicio: veinticinco de forma presencial y el resto por vía telemática, lo que ha permitido incorporar también a la plantilla del parque de Boceguillas. Posteriormente, los asistentes se han desplazado a un centro de regulación y medida para abordar los aspectos más prácticos de la jornada.

Los contenidos han abarcado las características y propiedades del gas natural, el funcionamiento de las redes de transporte y distribución, los procesos de atención de urgencias y el análisis de casos reales de emergencia. El director técnico del Speis, Carlos Castro, ha explicado que la formación se ha centrado en el gas natural transportado mediante canalizaciones, y no en su traslado por carretera como mercancía peligrosa. Ha señalado además que se trata de una materia incluida tanto en el catálogo formativo de la Junta de Castilla y León como en la planificación interna del propio servicio.

Castro ha subrayado la importancia de conocer los riesgos físico-químicos del gas, los sistemas de seguridad en las canalizaciones y los distintos tipos de presión y válvulas, para "saber a qué nos enfrentamos y tener el mejor nivel de respuesta". En ese sentido, ha apuntado a la existencia de un gasoducto de relevancia nacional en la zona nordeste de la provincia como un factor a tener en cuenta, ya que en ese trazado pueden producirse incidencias provocadas por obras, maquinaria o imprudencias, aunque ha recordado que se trata de infraestructuras "muy diseñadas y señalizadas".

Con todo, el director técnico ha precisado que las situaciones más habituales a las que se enfrenta el servicio son los escapes de gas en interiores de edificios en zonas urbanas, generalmente debidos a "malas praxis o falta de mantenimiento". Castro ha aprovechado la ocasión para recordar que las instalaciones de gas requieren revisiones periódicas preventivas de obligado cumplimiento según la normativa vigente.