Una treintena de comercios participa el fin de semana en la Feria del Stock de Burgos con ofertas "sensacionales"

Presentación de la Feria del Stock de Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con las asociaciones de comerciantes Centro Burgos y Zona G, celebrará el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo una nueva edición de la Feria del Stock, en la tercera planta del Fórum Evolución, con el objetivo de "dinamizar el comercio de proximidad y reforzar su vínculo con la ciudadanía".

Así lo ha asegurado el concejal de Comercio, César Barriada, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a las representantes de ambas asociaciones de comerciantes.

Barriada ha asegurado que este tipo de iniciativas "encajan de forma plenamente en la estrategia" que tiene el Ayuntamiento de Burgos de apoyo al comercio de proximidad, un sector minorista que atraviesa un momento delicado" ya que lo últimos datos del año 2025 indican que se perdieron 69 establecimientos comerciales en la ciudad.

Por ello, César Barriada ha apuntado que "ante esta realidad, evidentemente el impulso y la dinamización del comercio es más necesario que nunca" y la Feria del Stock contribuye "a reforzar esa relación entre el comercio de proximidad y la ciudadanía".

Este evento es el resultado de la integración de iniciativas previas como 'Ganga Manía' y 'Burgos Stock', y la Feria del Stock está pensada para dar salida al estocaje y al género sobrante del comercio de Burgos, con "oportunidades especialmente atractivas para el público y para ayudar directamente al tejido comercial" de la ciudad.

El concejal ha recordado que el sector "representa cerca del cinco por ciento del PIB autonómico".

En esta edición participarán cerca de una treintena de negocios de sectores como moda, complementos, óptica, deporte, hogar, mercería o lencería, con descuentos "sensacionales" que podrán alcanzar hasta el 70 por ciento.

La presidenta de Burgos Centro, Patricia Gil, ha subrayado que las los artículos ofertados "proceden del propio stock" de tienda, sin adquisiciones externas, y ha animado a los ciudadadanos a acudir al evento tanto para aprovechar los precios "sensacionales" que pueden encontrar como para conocer la oferta comercial de distintos barrios de la ciudad.

Se trata de una iniciativa para visibilizar el "comercio local" en un contexto marcado por la competencia de las grandes cadenas y la venta 'online', así como por factores como la climatología, que ha condicionado las ventas durante la campaña de rebajas.

El evento contará con probadores para facilitar la compra de prendas, así como talleres de carácter medioambiental organizados en colaboración con el Ayuntamiento. También se programarán actividades dirigidas al público infantil.

La entrada tendrá un coste simbólico de dos euros y permitirá acceder durante toda la jornada al recinto, que ofrecerá un espacio climatizado y accesible.

Desde las asociaciones han calificado la campaña comercial reciente como "aceptable", con un buen comportamiento en Navidad y un inicio positivo de rebajas, aunque condicionado posteriormente por el tiempo y la presión del comercio electrónico.

Confían en que la feria permita cerrar la temporada invernal y preparar la llegada de la primavera.

Por su parte, el Ayuntamiento ha avanzado que trabaja ya en el diseño de un nuevo plan estratégico de comercio para el periodo 2026-2028, con una dotación que podría alcanzar el millón y medio de euros para distintas iniciativas de apoyo al sector, entre ellas campañas de bonos al consumo y proyectos de modernización.

César Barriada, además, ha insistido en la importancia de la colaboración con asociaciones y comerciantes para definir las medidas más eficaces, en un contexto de cambio de hábitos de consumo y transformación digital.