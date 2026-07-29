Una treintena de estudiantes chinos de medicina visita el Clínico de Valladolid para conocer su actividad hospitalaria

Archivo - Entrada de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ambulancia, hospital, urgencias, Sacyl. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de alumnos de la Zhejiang Chinese Medical University ha rotado por distintas áreas del hospital vallisoletano, de la mano de la Universidad de Valladolid, para observar de primera mano la labor asistencial de los profesionales sanitarios del Hospital Clínico Universitario.

Los estudiantes finalizan entre este miércoles y jueves una estancia formativa en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en el marco de las relaciones establecidas por este centro educativo superior chino con la Universidad de Valladolid, anfitriona de esta expedición y a cuya Facultad de Medicina también han acudido previamente durante un par de semanas.

En concreto, 27 alumnos, la mayoría de 3º de Medicina, han rotado por diferentes servicios y unidades del Clínico, organizados en parejas y de la mano de profesionales del hospital.

De esta manera, han podido conocer la actividad asistencial y los procedimientos especializados en ámbitos como anestesiología y reanimación, aparato digestivo, cirugía general y cirugía vascular, medicina interna, medicina nuclear, neumología, pediatría, radiodiagnóstico y traumatología.

Su estancia en el hospital, que ha tenido lugar durante la última semana, también ha sido vehículo de intercambio y transferencia de conocimiento entre los estudiantes de la Zhejiang Chinese Medical University y sus anfitriones del Clínico.

La universidad china tiene su sede en la ciudad de Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang y su labor académica la sitúa entre las tres primeras de su país y la trigésima en referentes a nivel mundial.