Una treintena de jóvenes se forma como monitor de ocio y tiempo libre en un curso impartido por Ayuntamiento de Ávila

La teniente de alcalde de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de jóvenes participa en un curso de monitor de ocio y tiempo libre en un curso que, con las plazas completas, ofrece el Ayuntamiento de Ávila a lo largo del mes de julio.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha visitado en el Centro Medioambiental San Nicolás a los participantes en este curso que facilita titulación oficial a los asistentes a su finalización, homologada por la Junta de Castilla y León.

El curso está dirigido a mayores de 18 años que estén en posesión del título de graduado en ESO o equivalente y el curso consta de parte teórica y práctica.

Así, la parte formativa está integrada por 150 horas teórico prácticas; en concreto, hasta el 17 de julio, se realiza la parte formativa presencial y del 18 al 26 de julio, la parte formativa online, mientras que el examen, de carácter presencial, será el 27 de julio.

Una vez superada la parte formativa, el alumno deberá completar una fase de 160 horas prácticas (extensivas o, en campamentos, intensivas), para lo que dispondrá de un año.

En el transcurso de esta formación, se abordan actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil; procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil y técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre.