Una treintena de medios trabaja para sofocar un incendio en Cifuentes de Rueda (León)

Imagen extraída de la web del inforcyl. - JCYL

LEÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha desplegado una treintena de medios para sofocar un incendio que se han originado en Cifuentes de Rueda, dentro del término municipal de Gradefes (León).

Las llamas se han originado a las 13.25 horas por causas que se investigan y, de momento, se encuentra en Índice de Gravedad (IGR) 0, según informa la Junta a través de sus canales de difusión.

En el incendio, no muy lejos del núcleo urbano de la citada localidad, según se aprecia en el mapa de la web Inforcyl, trabajan siete agentes medioambientales, un técnico, cuatro cuadrillas terrestres, brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, tres bulldózer y siete medios aéreos.