Tres accidentes de patinete en Valladolid en 24 horas: Un atropello y dos colisiones dejan 4 atendidos

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han requerido asistencia médica en Valladolid en un margen de menos de 24 horas como consecuencia de accidentes en los que se han visto involucrados patinetes en la calle de la Salud, paseo de Zorrilla y calle José Velicia, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

Los accidentes se han producido entre las 13.45 horas de este lunes y las 12.58 de este martes. En uno de los casos se ha tratado de un atropello de un patinete a un peatón y los otros dos, colisiones de vehículos de movilidad personal con turismos.

El primero de ellos se produjo sobre las 13.45 horas de este lunes, cuando se informó de un accidente en la calle La Salud, 21, donde un varón fue atropellado por un patinete. Según los alertantes, la conductora del vehículo de movilidad personal, al igual que el peatón, se encontraba herida.

Se avisó a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió asistencia al lugar. La conductora del patinete, una mujer de 34 años, y el varón de 43 fueron atendidos en el lugar y rechazaron traslado a centro hospitalario.

Ya este martes, se registró un accidente de tráfico en torno a las 11.06 horas, en el cruce del paseo de Zorrilla con la calle Arzobispo García Goldáraz, con la colisión entre un turismo y un patinete.

Según los datos del 112, ha resultado herido el conductor del patinete, que es un varón de unos 18 años y se encontraba consciente con un golpe en la cabeza. Se dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha desplazado una ambulancia al lugar.

A las 12.28 horas se produjo otra colisión entre un turismo y un patinete en la calle José Velicia, 46, donde se informaba de que el conductor del VMP, un varón de 22 años, se encontraba consciente pero se quejaba de un golpe en una pierna. Emergencias Sanitarias, Sacyl, también ha enviado asistencia al lugar.