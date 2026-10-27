Los tres acusados de dar una paliza otros tres ante la discoteca 'Coocom' se conforman con año y medio de cárcel

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres jóvenes que en septiembre de 2024 propinaron una paliza a otros tres a las puertas de la discoteca 'Coocom' en Valladolid capital se han conformado este martes con una pena de un año y medio de cárcel y el pago de distintas multas, además de las correspondientes indemnizaciones en favor de los perjudicados.

Ante el peligro de una condena de cuatro años y medio de prisión, tal y como solicitaba para ellos inicialmente la fiscal del caso, los tres jóvenes acusados, Alejandro P.N, Daniel A.C. y Mario G.R, han preferido pactar con la acusación pública y las particulares una condena a la baja tras reconocerse autores de un delito leve de lesiones, otro de lesiones graves con deformidad y un tercero de lesiones menos graves, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El acuerdo, recogido por Europa Press, supone asumir cada uno de ellos una pena de un año y medio de cárcel, el pago de sendas multas de 180 y 540 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono conjunto y solidario de indemnizaciones por importe de 350, 11.650 y 7.144 euros en favor de Mario, Guillermo y Gonzalo, respectivamente, por las lesiones sufridas.

El fallo ha sido ya anticipado 'in voce' por el magistrado presidente de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, aunque queda aún por resolver si el tribunal aplicará finalmente a los tres condenados la suspensión de la ejecución de la condena por un periodo de dos apos, tal y como han solicitado los abogados de los tres jóvenes.

Los hechos se produjeron sobre las 04.45 horas del 22 de septiembre de 2024 a la entrada de la discoteca 'Coocom', situada en la calle La Pasión de la capital vallisoletana, cuando los ya responsables confesos, de común acuerdo, agredieron indistintamente a las tres víctimas con patadas y golpes.

Como consecuencia del ataque, los perjudicados sufrieron diversas lesiones, entre contusiones, excoriaciones, un hematoma ocular y otro la rotura de dos piezas dentales. Además, uno de los agredidos precisó asistencia quirúrgica maxilofacial por una herida contusa en la ceja derecha que le ha dejado como secuela una cicatriz muy visible.