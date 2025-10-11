Tres detenidas por hurtar productos por valor de 1.300 euros en supermercados de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un joven por robar 2.500 euros a sus dos abuelas en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a tres mujeres como presuntas autoras de varios delitos de hurto de productos valorados en más de 1.300 euros cometidos en diferentes supermercados de la ciudad tras una "compleja" investigación que ha permitido su plena identificación.

La primera denuncia fue interpuesta el pasado 3 de septiembre por una representante de una cadena de supermercados, quien informó del hurto de productos valorados en 520 euros, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El hecho se produjo el 26 de agosto, cuando tres mujeres accedieron al establecimiento y mediante técnicas de distracción lograron sustraer los artículos ocultos entre sus ropas.

Posteriormente, el 17 de septiembre, la misma representante denunció un nuevo hurto por valor de 181,15 euros, ocurrido el 11 de septiembre. En este caso, se identificó nuevamente a las mismas tres mujeres como autoras, quienes emplearon métodos similares para llevar a cabo la sustracción.

El 6 de octubre, una segunda representante de otra cadena de supermercados denunció un tercer hurto, esta vez por un valor de 687,05 euros, cometido por dos mujeres.

Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar a tres mujeres como presuntas responsables de los hechos.

A una de ellas se le imputan dos delitos de hurto correspondientes al primer y tercer caso, mientras que a la segunda se le atribuyen dos delitos de hurto y un delito leve de hurto por el segundo hecho denunciado.

La tercera mujer ha sido imputada por un delito leve de hurto relacionado con los últimos hechos y una vez identificadas, las tres mujeres fueron localizadas y detenidas por la Policía Nacional en la mañana del 9 de octubre. Cabe destacar que las detenidas acumulan un total de 36 detenciones previas.

Tras la finalización de las diligencias policiales, las tres mujeres fueron puestas a disposición del juzgado competente, que ha determinado su puesta en libertad