Tres detenidos en Boceguillas (Segovia) por robar joyas de un establecimiento de Pamplona por 15.000 euros

Material incautado - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido en la A1, a la altura de Boceguillas, a tres hombres residentes en Madrid como autores de un delito de robo cometido en una joyería de Pamplona cuyo valor se estima en 15.000 euros.

Los arrestados fueron interceptados durante un control preventivo en la autovía A-1, a la altura del término municipal de Boceguillas, cuando circulaban en dirección a Madrid con el botín del establecimiento en el vehículo. El valor de los objetos sustraídos y los daños causados asciende a unos 15.000 euros, según ha confirmado la propietaria del negocio a la Benemérita.

Los hechos se han producido en la mañana del 11 de mayo, cuando equipos del Subsector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana llevaban a cabo un control duente el que los agentes detuvieron a un vehículo ocupado por tres hombres que ofrecieron respuestas contradictorias cuando fueron requeridos. Esta circunstancia motivó el registro del vehículo y la identificación de sus ocupantes, que resultaron tener antecedentes por delitos contra el patrimonio.

En la inspección del habitáculo se detectaron, en la parte trasera, herramientas entre las que se incluían dos llaves inglesas y un destornillador, junto a bragas tubulares negras, guantes de trabajo y gorras oscuras, elementos habituales en la comisión de hechos delictivos.

La revisión del maletero amplió los indicios: los agentes hallaron numerosas piezas de joyería, una caja fuerte cerrada, dos patas de cabra, un inhibidor de frecuencia, un extractor de bombines, un rompebombines, más de 400 euros en efectivo y otros documentos.

Ante los indicios encontrados, la Guardia Civil inició gestiones para identificar el origen de los efectos intervenidos, que han permitido a localizar a la propietaria de una joyería situada en Pamplona, quien ha confirmado haber sufrido un robo con fuerza durante la madrugada del mismo 11 de mayo, y ha reconocido los objetos recuperados como de su propiedad, cifrando el perjuicio total -incluyendo las joyas sustraídas y los desperfectos ocasionados en el establecimiento- en aproximadamente 15.000 euros.

Tras la confirmación de la procedencia ilícita de los efectos, se ha detenido a los tres ocupantes del vehículo. Los arrestados han sido trasladados a las dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Boceguillas, donde se ha realizado el recuento y aseguramiento de los objetos intervenidos y se han instruido las correspondientes diligencias policiales. Todo el material incautado ha quedado depositado a disposición de la autoridad judicial competente.

Entre los materiales intervenidos destacan herramientas especializadas para la apertura forzada de cerraduras, como el extractor y el rompebombines, lo que apunta a una acción premeditada y con cierto grado de organización.

La presencia del inhibidor de frecuencia, dispositivo empleado para bloquear sistemas de alarma o comunicación, refuerza la hipótesis de que los detenidos actuaban con preparación específica. La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la posibilidad de descargar la aplicación AlertCops para contactar con los cuerpos de seguridad en situaciones de emergencia.