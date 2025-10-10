Tres detenidos por la brutal paliza a dos hermanos en la Zona de ocio Soria

SORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional de Soria han detenido a tres hombres de 34, 22 y 22 años, vecinos de Soria, como presuntos autores de dos delitos de lesiones al agredir a dos hermanos en la zona de ocio de la calle Rota de Calatañazor de la capital soriana.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos se produjeron alrededor de las 3:30 horas de la madrugada del pasado día 3 de octubre cuanco las dos víctimas de los hechos se encontraban en uno de los establecimientos de ocio de la calle Rota de Calatañazor.

Una de ellas, hermana de la otra víctima, se dirigió a la barra del local a pedir una consumición y al girarse, y de manera involuntaria, golpeó con el codo a un varón que allí estaba, tirándole su consumición.

Como consecuencia de esta acción se inició una discusión en la que participaron varias personas, las cuales fueron invitadas a abandonar el establecimiento. Una vez en la vía pública tres varones, entre los que estaba el que inició la discusión, se abalanzaron de forma violenta contra los dos hermanos, un hombre y una mujer, a quienes agrediéron con puñetazos y patadas.

Como consecuencia de la agresión una de las víctimas, la mujer, quedo tendida en el suelo, en estado inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos llegaron varias patrullas policiales y una ambulancia que trasladó a la mujer herida al servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara, donde fue asistida de sus lesiones, entre ellas una herida en la zona de la nuca que precisó de sutura con dos grapas metálicas. El otro hermano declinó asistencia médica en ese momento.

Desde el primer momento, la Policía inició sus gestiones de investigación para identificar a los presuntos autores de los hechos, con la colaboración de funcionarios de Policía Local. Finalmente, en la tarde noche de este jueves, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención los tres jóvenes.

A la conclusión del pertinente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad, así como la imposición de una orden de prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 300 metros y de comunicarse con ellas por cualquier medio.