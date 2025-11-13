Tres detenidos en Palencia por dar a otro una paliza y dejarle totalmente desnudo

Tres detenidos en Palencia por dar a otro una paliza y desnudarle por completo. - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido esta madrugada a tres personas como presuntas autoras de una agresión a un joven de 36 años al que, además, desnudaron por completo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Ponce de León, donde, al parecer, los implicados abordaron a la víctima, la golpearon y desnudaron. El agredido pudo salir corriendo y pedir auxilio en un hotel, desde donde se dio aviso a la policía.

Una patrulla auxilió al joven, que estaba completamente desnudo y con heridas superficiales en el rostro. Le cubrieron con una manta térmica y le tomaron declaración. Según su relato de los hechos, la descripción de los agresores podía coincidir con una intervención de esta misma noche, en la que una patrulla de Policía Nacional les había identificado y denunciando por tenencia de sustancias estupefacientes.

Tras entrevistarse con la víctima, en el lugar, la patrulla observó acercarse a un grupo de tres personas que podían ser los agresores, por lo que éstos fueron identificados. Sin embargo, la víctima negó que fueran quienes le agredieron, uno de ellos un familiar y los otros dos completamente desconocidos.

Instantes después, la víctima fue trasladada al Hospital Río Carrión en ambulancia y una vez allí cambió su versión y aseguró que los anteriormente identificados sí eran los agresores y que los hechos podían corresponder a represalias por las denuncias previas.

Así las cosas, la Policía Local activó la búsqueda de estas personas y las encontró más tarde en la avenida República Argentina pasadas las 03.30 horas. En el lugar fueron cacheadas, detenidas tras informarles de los derechos que les asisten y trasladadas a dependencias de Policía Nacional.