Tres entidades de CyL reciben la ayuda de Eurocaja Rural para seguir mejorando la vida de personas con discapacidad

Un total de tres entidades de Castilla y León que trabajan con personas con discapacidad se va a beneficiar del mecenazgo de la Fundación Eurocaja Rural, que este martes les ha entregado su Árbol de Honor, reconociendo así su labor.

Esta I Gala Inclusivamente, que supone un "viaje hacia una inclusión más humana y verdadera" y pone el foco en "las personas, sus capacidades y sus sueños", ha reconocido a la Fundación Aspaym Castilla y León, con sede en Simancas, (Valladolid).

Su proyecto 'WORK&IA: Capacitación Práctica en Inteligencia Artificial para la Empleabilidad Inclusiva', le ha valido una ayuda Workin, por ser un programa formativo, accesible e innovador que busca mejorar la empleabilidad, autonomía y participación social de las personas con discapacidad mediante el uso práctico y gratuito de herramientas de inteligencia artificial.

El representante de esta asociación, que lleva más de 30 años acompañando a personas con discapacidad en su proyecto de vida, ha reivindicado el enfoque práctico que la Inteligencia Artificial puede tener para mejorar el empleo, la vida y la participación de este colectivo.

La segunda de las entidades beneficiadas, también con una ayuda Workin, es Alfaem Salud Mental León, por su Curso de pintor de paredes para personas con problemas de salud mental.

Esta iniciativa, que ofrece la posibilidad de realizar una acción formativa de pintura básica de interiores, pretende aportar las habilidades necesarias, para formar parte de una Bolsa de Empleo, que cubra las demandas de puestos relacionados con la pintura de paredes, tanto para su Centro Especial de Empleo, como para ofertas de empleo externas.

Los representantes de esta entidad, tras recibir su Árbol de Honor, han valorado la confianza de Eurocaja Rural, que con estas ayudas "demuestra un compromiso real con la inclusión sociolaboral" de estas personas.

"El trabajo no es solo fuente de ingreso, sino autoestima e identidad, y es necesario en los procesos de recuperación de la salud mental. Es tan importante como cualquier medicación", han reivindicado desde Alfamen.

Mientras, la Fundación Brian, de Palencia, ha sido reconocida con la distinción Talento Artístico. Comunicad Creativa Inclusiva por 'Includanza', una iniciativa artística y social que utiliza las artes escénicas como medio de inclusión y socialización.

A través de talleres y creaciones artísticas, ha impulsado la participación activa, la expresión corporal y el reconocimiento del talento de las personas con discapacidad en la comunidad.

De la mano del presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López, ha recibido el Árbol de Honor Eva del Río, presidenta de esta entidad, que ha agradecido el premio.

A su entender, este reconocimiento entiende la cultura como un derecho y no un privilegio de unas pocas mentes y cuerpos, al tiempo que ha destacado que las personas que integran esta compañía son capaces de subir al escenario y crear espectáculos "bellos, exigentes y profesionales"

"No solo demuestran que pueden hacer arte, sino que el arte es mejor, más honesto y poderoso cuando nadie se queda fuera", ha terminado vindicando.

MÚSICA Y ARTESANÍA PARA ARRANCAR LA GALA

Una gala que arrancaba con Ismailah Thiam Ramos interpretando el tema 'Una palabra' del cantautor cubano Carlos Varela. El vocalista, que fue finalista en el programa 'Got Talent', ha dado el pistoletazo de salida con su voz, con una interpretación que ha levantado la ovación cerrada de todo el auditorio Eurocaja Rural.

Aurora González y Jesús Ródenas, periodistas del Ente Público Castilla-La Mancha Media, han sido los encargados de conducir esta primera gala, en la que todos los asistentes han recibido como obsequio un pequeño saquito con semillas de almez y girasol, un detalle elaborado por los usuarios de APACE Toledo.

Un paquete de bienvenida donde también figuraba un marcapáginas ilustrado por Catalin, usuario de Down Toledo.

"LA OPORTUNIDAD NO ES UN REGALO, ES UNA RESPONSABILIDIAD"

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha tomado la palabra para estrenar este acto con una intervención en la que ha querido hablar de oportunidades.

"La oportunidad no es un regalo, es una responsabilidad", ha exhortado desde la tribuna, poniendo en valor las oportunidades como "puertas al futuro".

Puertas que todos en mayor o menor medida han tenido que cruzar, y siempre se ha tomado con ayuda. "Si las puertas no se abren, no se puede cruzar".

Por eso, Eurocaja ha querido abrir estas puertas a "personas que, siendo necesarias en cada actividad y cada sistema, necesitaban más oportunidades que los demás".

Y es que la inclusión es para Eurocaja "un compromiso" que es ahora el germen de esta primera gala de distinciones, con las que quieren poner en valor a todas aquellas entidades de todo el país que prestan la fuerza de su trabajo para "derribar barreras".

"Damos apoyo a entidades que han decidido no mirar hacia otro lado y que han demostrado que lo importante es el talento y la capacidad de innovar", ha afirmado.

A más, apunta a que empresas, instituciones y equipos de toda España necesitan la fuerza de las personas con discapacidad. "Cuando jugamos con las mismas reglas, demostramos lo que valemos".

APOYO DE LAS AUTORIDADES

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, también ha intervenido en el acto para aplaudir la "empatía" de Eurocaja Rural con todas las entidades sociales. "Enhorabuena y gracias a las asociaciones".

Además, el director general de Discapacidad, Chesco Armenta, ha aprovechado su presencia sobre el escenario no solo para agradecer la labor de Eurocaja, sino para poner en valor la "confianza" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con estas entidades: "Tenemos que hacer un viaje compartido. Tenemos muchos retos que afrontar".

En el acto también ha participado el Comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero, quien ha avanzado la intención de la administración de tener perfilada este año su nueva ley de Accesibilidad Universal.

Marisol Illescas, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toledo, ha querido dejar claro que la institución local tiene las "puertas abiertas" para estas entidades. "Ya sois familia para mí".

De su lado, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable de Bienestar Social, Daniel Arias, se ha sumado a las felicitaciones de las autoridades: "Habéis hecho algo importante para la sociedad".

RESTO DE PREMIADOS

En la gala también han sido distinguidas con un premio Workin Asprona Albacete, Aspana Campo de Criptana; Down La Rioja (Logroño); Asprodiq (Quintanar de la Orden, Toledo); Asociación Tea Talavera de la Reina; Fundación Gema Canales (Olías del Rey, Toledo); y Patronato Intermunicipal Francisco Esteve (Paterna, Valencia).

Además, han recibido un premio Talento Artístico el Club de Ocio Amitur-Asprona de Albacete; Asociación Apsa (Alicante); y Plena Inclusión Aragón (Zaragoza).