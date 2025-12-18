Tres heridos en un accidente entre un bus de Auvasa y un coche en la calle Pirita de Valladolid

Archivo - Imagen de Auvasa de un autobús en Valladolid - AUVASA - Archivo

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas con contusiones entre un autobús de Auvasa y un turismo ocurrido a la altura del número 10 de la calle Pirita de la capital vallisoletana, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.18 horas de este jueves, 18 de diciembre, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso del mismo, por lo que ha informado de ello a Policía Nacional, Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Desde este último servicio se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a los tres heridos con contusiones.