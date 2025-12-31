Tres heridos tras una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno en Boñar (León)

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

BOÑAR (LEÓN), 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas y han precisado traslado a un centro hospitalario tras una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno en Boñar (León), han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.40 horas, cuando una llamada al 1-1-2 ha informado de una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno en el kilómetro 127 de la CL-626, en Boñar (León), donde al menos una persona se encontraba atrapada y había tres heridos.

Así, se ha informado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Cistierna de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Boñar y dos ambulancias de soporte vital básico (SVB).

En el lugar, los bomberos han excarcelado a una mujer herida, consciente y atrapada de 35 años. Por otra parte, el personal sanitario ha atendido a otras dos personas, un varón de 62 años y a una mujer de 52 años. Todos ellos han sido trasladados en las ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencia Universitario de León.