Tres heridos tras una colisión entre una furgoneta y un turismo en la A-52 en Otero de Sanabria

ZAMORA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 51 y 42 años y un varón de 61 años han resultado heridos tras una colisión entre una furgoneta y un turismo ocurrida esta noche en la A-52 a su paso por el término zamorano de Otero de Sanabria, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los alertantes pidieron asistencia para tres personas que habían heridas y precisaron que estaba atrapada, tras lo que el 112 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Zamora -parque de Rionegro del Puente- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, las dos mujeres fueron trasladadas en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Benavente mientras que y el varón se trasladó por sus propios medios al mismo hospital por lo que no hizo falta una segunda ambulancia de soporte vital básico.