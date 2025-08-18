Tres heridos, dos de ellos menores, en un accidente en Alentisque (Soria)

SORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos de ellas menores, ha resultado heridas en un accidente en el kilómetro 69 de la CL-116, en el término de la localidad soriana de Alentisque.

Los hechos se han producido a las 1.15 horas, momento en el que la sala del Centro de Emergencias da aviso a Guardia Civil y a Sacyl, que envía dos ambulancias de soporte vital básico y del centro de salud de Almazán.

Los sanitarios atienden a tres mujeres, de 2, 8 y 35 años, que son trasladadas en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Santa Bárbara.