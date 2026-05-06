Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente de tráfico en Doñinos de Ledesma (Salamanca)

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SALAMANCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 29 de la carretera CL-517, en el término municipal salmantino de Doñinos de Ledesma, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.56 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso de la Guardia Civil que alertaba del accidente de un turismo y solicitaba asistencia para tres personas heridas, una de ellas grave.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado recursos sanitario al lugar.