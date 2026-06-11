Tres heridos por el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico.
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 11 junio 2026 21:00
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   BURGOS, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Tres personas, dos varones y una mujer, han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ronda del Ferrocarril de Miranda de Ebro (Burgos).

   Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 17.57 horas, momento en el que se ha dado aviso a Policía Local de Miranda de Ebro, Cuerpo Nacional de Policía, bomberos, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

   El personal ha atendido a las tres personas afectadas por inhalación de humo, los tres trasladados, posteriormente, en ambulancia de soporte vital básico al hospital Santiago Apóstol.

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