Tres heridos leves, entre ellos dos menores, en una colisión entre dos turismos en Arroyo (Valladolid)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años y dos menores de doce y cinco han resultado heridos leves en colisión entre dos turismos en laa calle Camino de Zaratán, en la rotonda con la calle Manuel Jiménez Alfaro, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.35 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria para atender a tres heridos leves.

El 112 ha dado traslado de este suceso a Tráfico de Valladolid, a las policías locales de Arroyo de la Encomienda y de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.