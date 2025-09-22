Los tres implicados en una pelea a puñetazos en una sala de juegos de Valladolid pactan multas de 10.080 euros

Los tres contendientes y sus letrados durante la vista de conformidad celebrada esta mañana en la Audiencia de Valladolid. - EUROPA PRESS

Uno de ellos, español, se exponía a una condena de seis años de cárcel y sus otros dos contendientes, de nacionalidad china, a un año de prisión

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pelea a puñetazos registrada el 23 de diciembre de 2022 en una sala de juegos de Valladolid entre tres vecinos de la capital, uno de ellos español y los otros dos de origen chino, ha concluido este lunes, casi tres años después, en una sentencia de conformidad con multas de 1.080 euros para cada uno de los contendientes.

Asiduos los tres implicados a los juegos del azar y clientes habituales del local de juego 'Luckia', sito en la Plaza de España, han preferido todos ellos no jugársela con una posible condena de prisión y, minutos antes del inicio del juicio previsto en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, han llegado a un acuerdo con el fiscal del caso para cerrar la referida pena de multa como autores de un delito básico de lesiones--artículo 147.1 del Código Penal--, una vez que los ya autores confesos han renunciado a las indemnizaciones que se reclamaban unos a otros.

La simple multa la han considerado como un mal menor, teniendo en cuenta que el fiscal y el letrado del español A.R.A. solicitaban un año de cárcel a los otros dos implicados, los chinos S.Z. y L.Y, y éstos pedían para el anterior una condena de hasta seis años de privación de libertad, ya que acusaban por un delito de lesiones del artículo 150, aquel que grava la conducta cuando se produce una pérdida o inutilidad de un miembro no principal, en este caso la fractura de dos piezas dentales sufrida por el segundo de los orientales.

El pacto que ha evitado la celebración del juicio, recogido por Europa Press, ha sido cerrado con casi hora y media retraso respecto de la hora de inicio, el tiempo que se ha tardado en localizar a una intérprete china que pudiera traducir a sus dos compatriotas los términos del acuerdo alcanzado.

La trifulca se produjo sobre las 14.00 horas del día 23 de diciembre de 2022 en la sala de juegos 'Luckia' de la Plaza Mayor de Valladolid, donde los tres condenados--su sentencia ya es firme--se encontraban jugando con las 'tragaperras' y A.R.A, quien ya había tenido algunas rencillas previas con los otros dos acusados, golpeó con una bolsa a uno de los chinos, S.Z, cuando se disponía a abandonar el local.

Fue a partir de ahí cuando los tres condenados se liaron a puñetazos, a resultas de los cuales resultaron lesionados tanto A.R.A. como L.Y, quien sufrió, entre otras heridas, la fractura de dos piezas dentales al meterse en la pelea en ayuda de su amigo S.Z.