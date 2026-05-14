Tres investigados por conducción temeraria en la N-621 (León) con atropello a un peatón

Un agente de la Guardia Civil visiona uno de los vídeos en los que aparecen los turismos implicados en los hechos en la N-621. - SUBDEDELACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres conductores de turismo por conducción temeraria, al poner en concreto peligro la vida e integridad de las personas, el pasado día 3 de abril en la carretera N-621, de León a Unquera (Cantabria), donde efectuaron maniobras antirreglamentarias a una velocidad superior a la permitida que provocaron que uno de ellos atropellara a un peatón al que produjo lesiones de carácter leve.

La investigación se realizó gracias a la aportación de la grabación realizada por una cámara de acción acoplada en el interior de un turismo de uno de los testigos, y tras un estudio exhaustivo del mismo, así como de la inspección ocular del tramo donde ocurrieron los hechos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los investigados son tres conductores de turismos que, el pasado 3 de abril, circulaban sobre las 18.00 horas entre los kilómetros 109,9 y 111,5 de la carretera N-621 de León a Unquera (N-634) --vía de alta montaña, con trazado muy sinuoso y carente de arcenes practicables--.

Los investigadores observaron "con claridad" sus maniobras antirreglamentarias con adelantamientos a la vez a varios turismos y en tramos con prohibición de adelantamiento señalizada, próximos a curvas de visibilidad reducida por configuración del terreno y en algún caso en cambio de rasante, a una velocidad notoriamente superior a la máxima permitida en dicho tramo (40 kilómetros por hora).

Por la citada conducción temeraria uno de los tres conductores investigados, al trazar una curva orientada a la izquierda, perdió el dominio de su vehículo, se salió de la vía por el margen derecho y atropelló a un peatón al que produjo lesiones de carácter leve.

La Guardia Civil ha recordado que la conducción temeraria es el exponente de la conducción más inapropiada y crea un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, lo que aumenta exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

CONSECUENCIAS LEGALES

Los delitos contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y que ponen en concreto en peligro la vida e integridad de las personas, están tipificados en el vigente Código Penal, en el apartado primero de su artículo 380, y pueden ser castigados con penas de prisión de entre seis meses y dos años, así como privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y de hasta seis años.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, "que cada vez es más habitual", con acciones que ponen de manifiesto "el alto grado de concienciación de la sociedad española" y el "creciente rechazo social hacia los delincuentes viales", que exponen a toda la ciudadanía a las "dramáticas" consecuencias de los siniestros de tráfico.