Tres investigados, uno con numerosos antecedentes, por quedarse con una cartera extraviada en Íscar (Valladolid)

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de tres jóvenes, uno de ellos con numerosos antecedentes, por quedarse con una cartera que la víctima había perdido cuando compraba en una máquina de 'vending' en Íscar (Valladolid) y que contenía varias tarjetas y 120 euros.

El Instituto Armado inició una investigación tras recibir, el pasado 25 de agosto, una denuncia presentada por una vecina en el Puesto de Íscar, que manifestó haber perdido su cartera mientras realizaba unas compras y que contenía documentación personal, varias tarjetas bancarias y 120 euros en efectivo, detalla a través de un comunicado.

Tras las gestiones realizadas y determinar el posible lugar de los hechos, los agentes iniciaron diligencias de investigación que permitieron esclarecer lo ocurrido. Posteriormente, se obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia completa del incidente.

En ellas se observó cómo la denunciante realizaba una compra en una máquina de 'vending' y, al abandonar el lugar, se le cayó la cartera desde la mochila que portaba. Minutos después, tres jóvenes accedieron a la zona, y uno de ellos detectó la cartera en el suelo. Tras comentarlo con sus acompañantes, la ocultó con una patada, para recogerla discretamente y abandonar el lugar apresuradamente.

El visionado de las imágenes permitió a los agentes realizar un informe fotográfico que facilitó la identificación de los tres jóvenes implicados. Uno de los investigados había abandonado la localidad, pero fue localizado posteriormente.

Los tres han sido investigados como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. La Guardia Civil destaca que uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales. Las diligencias instruidas se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial.