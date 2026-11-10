Tres personas heridas en la colisión entre un turismo y una ambulancia en la avenida de Burgos, en Valladolid

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas han sido trasladadas al hospital, como consecuencia de la colisión por alcance entre un turismo y una ambulancia en la avenida de Burgos, en Valladolid capital, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 13.07 horas de este martes, cuando se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y una ambulancia en la avenida Burgos de Valladolid, a la altura del supermercado Gadis, donde se solicitaba asistencia sanitaria para atender a dos personas que habían resultado heridas.

El 112 ha avisado a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado a este accidente dos UVI móviles, las cuales que han trasladado al hospital Río Hortega a dos varones de unos 25 años.

En el lugar se ha dado de alta a una tercera persona que había resultado herida de carácter leve.