Tres trasladados al hospital tras sendos accidentes de tráfico en Valladolid en la noche del sábado

Archivo - Entrada de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas al hospital tras sendos accidentes de tráfico ocurridos en Valladolid capital en la noche del sábado 24 de enero, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El primero de los accidentes tuvo lugar minutos antes de las 21.41 horas en el punto kilométrico 7 de la VA-20, en Valladolid sentido Palencia, al colisionar un turismo contra un semáforo y volcar.

El 1-1-2 avisó de este suceso a Policía Nacional y Policía Municipal, que a su llegado reclamó asistencia sanitaria para un varón de 23 años, de manera que Emergencias Sanitarias - Sacyl envió una UVI móvil. Así, el herido fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El segundo accidente se produjo a las 22.01 horas en la calle Valle de Arán con la calle Baztán, donde se solicitó asistencia sanitaria para tres personas que habían resultado heridas al colisionar dos turismos.

El 1-1-2 informó de los hechos a Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil. Además, en el lugar, la Policía Local requirió la presencia de Bomberos para desconectar la batería de uno de los vehículos.

Sacyl atenndió finalmente a un varón de 19 años que fue trasladado en UVI móvil y a una mujer de 43, que fue trasladada en ambulancia soporte vital básico, los dos al Clínico Universitario de Valladolid.