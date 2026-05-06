Tres varones heridos en la colisión entre un turismo y un camión en Medina del Campo (Valladolid)

Accidente de tráfico con tres varones heridos en Medina del Campo (Valladolid). - JCYL

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

Tres varones han resultado heridos este miércoles como consecuencia de la colisión entre un turismo y un camión ocurrida en la carretera CL-602 en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 7.51 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de un accidente en el kilómetro 58 de la CL-602, en Medina del Campo (Valladolid). Los alertantes solicitaban asistencia para un varón herido, que, además, estaba atrapado en uno de los vehículos.

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a bomberos de la diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil.

El personal sanitario ha atendido y trasladado al hospital de Medina del Campo, finalmente, a tres heridos. Se trata de un varón de 64 años, evacuado en UVI móvil, y dos varones de 29 y 66 años, en ambulancia de soporte vital básico.