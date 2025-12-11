Trescientos alumnos de 0 a 6 años del colegio Lourdes de Valladolid recrearán un Belen Viviente el 16 de diciembre

Imagen de una escena de una edición pasada del Belén Viviente. - COLEGIO NTRA. SRA DE LOURDES

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos trescientos alumnos del Coleegio Nuestra Señora de Lourdes de la capital vallisoletana escenificarán el próximo 16 de diciembre un Belén Viviente donde las distintas escenas se repartirán por la iglesia del centro escolar.

Se trata de una de sus tradiciones recientes "más esperadas", como ha asegurado la directora del centro Ángela Mozo, quien ha explicado que en esta recreación participarán 300 alumnos de Educación Infantil, con edades entre los 0 y 6 años, que transformaran la iglesia del centro escolar "en un escenario único".

El momento más especial lo protagonizará el 'Misterio', al que darán vida los alumnos de 0 años, para simbolizar el nacimiento del Niño Jesús en una doble celebración, ya que se realizará en la Iglesia del Colegio, que conmemora este años su centenario.

Los alumnos de Infantil de segundo ciclo darán vida a los personajes tradicionales como son los pastores, lavanderas, leñadores y soldados romanos y este Belén Viviente se celebrará de 10 a 11.30 horas, como ha indicado Mozo, quien ha explicado que "la brevedad" de la representación "se debe a que las figuras son de verdad y necesitan cambiar pañales, tomar el biberón y descansar".

La apertura del Belén Viviente contará con la participación de la directora, y del hermano Juan Antonio Martínez, director de la Comunidad de Hermanos del Centro, quienes darán la bienvenida a todas las familias y asistentes.