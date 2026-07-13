Treviño, el norte de Burgos y la Ibérica de Soria estarán este martes en aviso amarillo por altas temperaturas

Avisos meteorológicos en Castilla y León para el día 14 de julio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Condado de Treviño, el norte de Burgos y la zona de la Ibérica de Soria estarán este martes en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en la provincia de Burgos, tanto en el norte como en Condado de Treviño se podrían alcanzar los 37 grados, mientras que en la Ibérica de Soria el aviso contempla temperaturas de hasta 34.