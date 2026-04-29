Triana y Montserrat, autoras del crimen de Isabel Carrasco, se trasladarán a la prisión de Alcalá Meco

Archivo - Monserrat González (derecha) y su hija Triana Martínez, condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, durante el juicio.- POOL - Archivo

LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Montserrat González y su hija, Triana Martínez, condenadas por la muerte de la que fuera presidenta de la Diputación de León y presidenta provincial del Partido Popular de León, Isabel Carrasco, serán trasladadas al Centro Penitenciario Madrid 1, Alcalá Meco.

Montserrat, autora confesa de los disparos, fue condenada a 22 años de prisión y su hija, Triana Martínez, a veinte años, que cumplen actualmente en la prisión asturiana de Villabona, después de haber pasado por el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) y de Villanubla (Valladolid).

A punto de cumplirse 12 años del crimen, que fue calificado durante el juicio como "casi perfecto", ambas serán trasladadas a la prisión Madrid 1, en Alcalá de Henares, el cuarto centro penitenciario por el que pasarán desde que sucedieron los hechos.

El 12 de mayo del año 2014 tres disparos acabaron con la vida de Isabel Carrasco, que fueron efectuados por Montserrat González, en un complot con su hija, Triana Martínez, y con la amiga de esta, la agente de la Policía Local Raquel Gago, en un asesinato que convulsionó al país y que cambió el escenario de la política leonesa.

El suceso tuvo lugar sobre las 17.00 horas del 12 de mayo de hace casi doce años cuando Carrasco, en plena campaña electoral para las elecciones europeas, se dirigía desde su casa, en el paso de La Condesa de la capital leonesa, a la sede del Partido Popular, al otro lado del río Bernesga, a través de una pasarela.

En ese momento Montserrat González, que había estado esperando a que Carrasco saliera desde casa, fue detrás de ella y, a media pasarela, le disparó en tres ocasiones, lo que le causó la muerte. En su huida González fue seguida por el policía nacional jubilado Pedro Mielgo, que fue considerado durante el juicio como el elemento fundamental para poder esclarecer el crimen.

La autora de su disparos se deshizo del arma, una Taurus del calibre 38, que recogió su hija, Triana Martínez, y que dejó en el interior del vehículo de su amiga, la policía local Raquel Gago que, en ese momento se encontraba "en actitud de espera" y conversando con un conocido, controlador del servicio de la ORA de León.

Pedro Mielgo siguió a la autora de los disparos mientras relataba lo sucedido al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Montserrat González y Triana Martínez fueron detenidas en ese momento, mientras que Raquel Gago, que entregó el arma dos días después asegurando que la había encontrado en su coche, fue también detenida por este crimen que dio un vuelco a la situación política de la provincia de León.

"EXTREMADAMENTE INTELIGENTE"

Triana Martínez había trabajado en la Diputación de León. "Extremadamente inteligente", según su análisis psicológico, junto con la excesiva "dependencia de su madre", le llevó a articular junto con ella un plan para acabar con la vida de Carrasco, a quienes ambas culpaban de las dificultades que se encontraban para medrar política y socialmente.

Esposa e hija del entonces comisario de la Policía Nacional de Astorga, Pablo Antonio Martínez, ejecutaron lo planeado con la ayuda de Raquel Gago, a quien el juez de la Audiencia Provincial de León condenó en un primer momento a cinco años de prisión aunque, en la revisión de la pena por instancias superiores, fue condenada a catorce años por colaboradora.

DOCUMENTAL 'DESDE LA CELDA'

Montserrat González y Triana Martínez, además, han participado en el documental 'Desde la celda: crimen en León', que la plataforma HBO Max estrenará el próximo día 12 de mayo, momento en que se cumplirán 12 años del suceso. En él las internas ofrecen desde prisión una entrevista tras haber cumplido la mitad de su condena.

El documental es una producción de Dadá Films para HBO Max escrita y dirigida por Fernando Ureña y María Pulido. Contiene varias conversaciones con las asesinas confesas en las que ellas analizan los hechos con la perspectiva que les ha dado el paso del tiempo desde la cárcel. El relato, contado por primera vez por Montserrat y Triana en un único capítulo, se complementa con testimonios de su entorno más cercano y de los protagonistas de la investigación y resolución del crimen.