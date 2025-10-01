Trib.El Ayuntamiento de Valladolid indemnizará con 1.050 euros por un incendio en un contenedor que afectó a un vehículo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido condenado a indemnizar con más de mil euros a la propietaria de un turismo que resultó dañado en 2024 cuando se encontraba estacionado en la calle Prado de la Magdalena y el incendio originado en un contenedor contiguo, de titularidad municipal, que ocasionó daños en dicho vehículo.

Así lo ha resuelto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid en una sentencia recogida por Europa Press que pone fin a la reclamación que la dueña del vehículo dañado presentó en vía contenciosa contra el Decreto de Alcaldía no 1992, de fecha 2 de abril de 2025, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de Alcaldía no 882, de 12 de febrero de 2025, que desestimó la indemnización reclamada.

Los hechos se remontan al dia 11 de febrero de 2024 cuando, sobre las 04.00 horas aproximadamente, se encontraba el vehículo de la actora correctamente estacionado en la calle Prado de la Magdalena, frente a la calle Doctor Fléming.

Se inició entonces un incendio en el contenedor de basura amarillo que se propagó al vehículo de la recurrente, quien por tal motivo entendía que la responsabilidad del suceso recaía sobre el Ayuntamiento de Valladolid por ser titular de los contenedores y a quien corresponde su colocación y vigilancia, debiendo adoptar las medidas precisas de seguridad con el fin de evitar daños de bienes y a terceros.

La reclamación de la afectada contó con la frontal oposición del Ayuntamiento porque, a su juicio, no concurría el necesario nexo de causalidad entre el daño producido y la actuación administrativa, dado que el incendio se produjo por causas ajenas a la propia administración local y ésta actuó pronto para apagarlo. Apelaba igualmente la parte recurrida a la diligencia del Servicio de Limpieza porque vacía dichos contenedores de forma periódica dos veces por semana.

Finalmente, en sentencia que ya no es recurrible y, por tanto, es firme, el tribunal ha fallado a favor de los intereses de la perjudicada y ha condenado al Ayuntamiento a abonarle los 1.050 euros solicitados. "Recae sobre la demandada la obligación de mantener en buen estado de conservación y seguridad dichos contenedores, sin que la misma haya acreditado por ningún medio que el origen del incendio se encontrara en la actuación de un tercero ajeno al servicio público y, por ende, que se haya producido la ruptura del necesario nexo de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público", apunta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1.

"En definitiva, queda acreditada suficientemente la responsabilidad del Ayuntamiento de Valladolid en la producción del daño en el vehículo de la recurrente, y ello debe determinar sin más la estimación de las pretensiones de la demanda al no haberse impugnado ni los daños ni su importe; sin perjuicio de que la actor/a deberá aportar la correspondiente factura de reparación para justificar el abono del IVA", concluye el fallo.

Además de la estimación del recurso, el tribunal también condena en costas a la parte demandada con el límite de 200 euros por todos los conceptos, incluido el IVA.