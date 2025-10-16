Exdirector de la leonesa IDER: "A Delgado no le parecimos suficientemente locales y hubo que vender los parques"

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

"A Delgado no le parecimos suficientemente locales y hubo que vender los parques eólicos que promovíamos", es el lamento del que fuera director general de IDER, una mercantil leonesa que en su accionariado contaba con Caja Duero y que pese a ello, según denuncia, fue obligada y "amenazada" por el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, para que diera entrada en su accionariado a empresas locales, concretamente la vallisoletana Collosa y más tarde Iberdrola, con el fin de desbloquear el proceso de autorización administrativa de sus proyectos.

La declaración de Manuel Fernández García del Campo es otra más de las que se han recibido en el juicio de la 'trama eólica' que se celebra en la Audiencia de Valladolid en la que distintos empresarios han denunciado el presunto chantaje al que se vieron sometidos directamente por el segundo de abordo de la Consejería de Economía e, indirectamente, a través de distintos cargos del Ente Regional de la Energía (EREN), supuestamente por indicación del anterior, para que compartieran el negocio eólico con socios locales si querían que sus parques eólicos no durmieran el sueño de los justos olvidados en un cajón.