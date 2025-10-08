El exjefe de Industria de Burgos: "¡Delgado me dijo que no iba a autorizar esos parques y que me callara la boca!"

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos entre 2003 y 2024, Mariano Muñoz Fernández, ha asegurado que el entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, puso en sus manos en marzo de 2005 un papel con un listado de parques eólicos que había que aprobar obligatoriamente, excluyendo a otros que llevaban mucho tiempo de tramitación y estaban a las puertas de recibir el visto bueno, fundamentalmente debido a que los promotores de esos proyectos había cedido a la obligación de incorporar en su accionariado a empresas locales.