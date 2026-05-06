Trib.Fiscalía pide 5 años de internamiento a dos menores por una violación grupal a una mujer con discapacidad y vejarla

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VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha solicitado una medida de cinco años de internamiento en régimen cerrado para dos menores de edad que serán juzgados en junio acusados de participar en una violación grupal a una joven con discapacidad en las inmediaciones del parque Fuente de la Salud.

Los hechos, que se remontan a la madrugada del 30 de agosto de 2023, han sido calificados como siete delitos de violación con violencia e intimidación, además de un robo con intimidación y un delito leve de lesiones. El Ministerio Fiscal ha destacado la especial vulnerabilidad de la víctima, quien presenta un retraso mental leve/moderado y una discapacidad reconocida del 59%, de ahí que Fiscalía sostenga que el consentimiento de la joven estaba viciado por su vulnerabilidad y falta de libre voluntad.

Según el escrito de calificación provisional, recogido por Europa Press, los menores actuaron de forma concertada con al menos otros cinco varones--serán juzgados por separado en su día en la Audiencia de Valladolid--para abordar a la víctima, a quien intimidaron con un objeto punzante para robarle 20 euros antes de iniciar la agresión sexual.

"Dame la cartera, paya de mierda", es la frase que Fiscalía pone en boca de uno de los implicados, a lo que la víctima accedió haciendo entrega de dicha cartera que contenía 20 euros, al tiempo de que uno de los primeros intervinientes avisó por teléfono a más varones: "Venid, que follamos gratis", habría trasladado al resto a través del celular.

Al poco tiempo llegaron otros cuatro varones, siempre según la tesis de la acusación pública, y entre todos ellos rodearon a la joven, la golpearon y la sometieron a continuas vejaciones, incluyendo expresiones degradantes del tipo " me cago en la caja de tus muertos, hija de puta, zorra, paya de mierda, puta, hija de puta, me follo a tus difuntos", a la vez que le preguntaron si era puta y procedieron a empujarla y a darle bofetadas, diciéndole "chúpanosla o te clavamos el pincho". Le arrancaron una corona que llevaba y, todos los partícipes, habrían obligado a la mujer a realizarles felaciones y consumaron la penetración vaginal de forma sucesiva.

ORINARON ENCIMA DE ELLA

Durante el transcurso de los hechos, los referidos varones orinaron sobre la víctima en su zona genital y en su boca y la escupieron en la cara y en los genitales y uno de ellos hizo que le lamiera el ano. Al terminar, el varón que la abordó en primer lugar le dijo: "Oye, quedamos mañana para que te follen quince y tienes que poder con los quince" Asimismo, uno de los menores oprimió el pecho de la joven mientras se encontraba en un banco, dificultando su respiración, hasta el punto de sentir que se ahogaba.

Como consecuencia de la agresión, la víctima ha sufrido lesiones físicas que tardaron 30 días en curar y secuelas psicológicas que han requerido un seguimiento psiquiátrico y sesiones de psicoterapia.

Para el acto de la audiencia en el Juzgado de Menores, la Fiscal ha propuesto, entre otros medios de prueba, la reproducción de dos vídeos obtenidos del teléfono de uno de los implicados.

Además del internamiento, el Ministerio Fiscal interesa una medida complementaria de tres años de libertad vigilada con asistencia educativa y la prohibición de aproximación a la víctima por un tiempo de dos años, junto con la imposición de programas formativos de educación sexual e igualdad.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama que los menores y sus padres indemnicen de forma solidaria al Sacyl con 202,82 euros por los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada a la lesionada, no así a la víctima dado que esta última se ha personado en la causa como acusación particular para ejercer acciones penales y civiles.