Trib.Fiscalía de Valladolid pide tres años para un supuesto 'camello' por dos pases de heroína en la vía pública en 2022

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años de cárcel para un supuesto 'camello' al que acusa de dedicarse al tráfico de sustancias y que en 2022 fue visto cuando, presuntamente, realizaba dos 'pases' de heroína en la vía pública.

El acusado, José Antonio S.D, de 51 años, será juzgado el próximo día 10 de octubre en la Audiencia de Valladolid, donde, además de la citada pena privativa de libertad, se expone al pago de una multa de 128 euros, según contempla el escrito de la acusación pública recogido por Europa Press.

Las investigaciones sobre el acusado se iniciaron a raíz de las informaciones facilitadas por vecinos a partir de agosto de 2022 que le relacionaban con la venta y el 'menudeo' de sustancias, lo que dio lugar a una serie de seguimientos en los que los agentes actuantes pudieron observar multitud de intercambios en varios lugares de Valladolid, si bien de ellos tan sólo se logró interceptar a dos de sus clientes con cantidades valoradas globalmente en 42 euros.

Uno de estos supuestos intercambios se produjo el 12 de agosto de ese año cuando el acusado salió del portal de su vivienda, sita en la calle Pedro Lagasca, y accedió por el paso subterráneo de la calle Estación con la Avda de Segovia, donde contactó con un individuo a quien entregó un envoltorio de plástico blanco a cambio, al menos, de un billete.

Tras despedirse ambos, la policía siguió al presunto comprador--se metió el envoltorio en el bolsillo trasero derecho del pantalón--hasta la Avda de Segovia y en el correspondiente registro le encontraron un envoltorio con una sustancia rocosa que resultó ser heroína, con un peso de 0,14 gramos.

El segundo presunto 'pase' de mercancía se registró el 11 de octubre, sobre las 12.40 horas. Nuevamente, fue seguido desde el momento en que salía de su domicilio y fue seguido hasta la calle Panaderos, donde contactó brevemente con una persona a la que, a cambio de varios billetes, entregó un envoltorio de plástico envuelto en un billete de autobús.

En el envoltorio, tal y como pudo comprobar más tarde la policía tras interceptarle en la calle Panaderos, contenía 0,18 gramos de heroína.