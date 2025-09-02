Podemos lleva a la Junta ante la Fiscalía por su gestión "negligente, temeraria y criminal" de los incendios

Entiende que el consejero de Medio Ambiente tiene que irse "de forma inmediata" y advierte de que si no es cesado, Fernández Mañueco quedará "inhabilitado" como presidente

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Castilla y León cuenta ya con la denuncia que Podemos ha interpuesto este mismo martes contra la Junta que preside el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco por su gestión "negligente, temeraria y criminal" de la crisis provocada en las últimas semanas por la oleada de incendios que ha arrasado cerca de 150.000 hectáreas en la Comunidad.

La presentación de dicha denuncia ha sido anunciada por el coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, quien ha precisado que la misma se dirige de forma genérica contra la Junta y, "en particular", contra la Consejería de Medio Ambiente que dirige el contestado Juan Carlos Suárez-Quiñones, que, a juicio del dirigente de la formación morada, "tiene que irse de forma inmediata" y en caso contrario debería ser cesado por Alfonso Fernández Mañueco, "que si no lo hace por miedo a que el consejero tire de la manta o de la enredadera, quedará inhabilitado también como presidente del Gobierno regional".

Las acciones legales emprendidas por Podemos obedecen al convencimiento de que la gestión de la Junta en la prevención y extinción ha provocado un incremento del riesgo de incendios "extremos" y que los efectos sean "especialmente devastadores", y ello a través de conductas "presuntamente delictivas" que agrupa en cuatro ejes.

Entre esos ejes, la formación política cita la "inactividad" de la Junta en cuanto a la demora en la aprobación del Decreto Infocal, la normativa que tiene que regular la emergencia en casos de incendios forestales. A este respecto, Llamas, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que ya en 2013 la normativa estatal obligada a una modificación del Infocal, algo que también fue requerido por el Procurador del Común en 2019; sin embargo, la Administración regional no lo ha hecho hasta marzo de 2025, lo que supone un retraso de más de once años en el primer caso y de más de cinco en el segundo.

"Tal circunstancia ha debilitado la capacidad de respuesta de la Junta y también de las administraciones locales, ya que el plan tenía que incorporar los municipios con especial riesgo de incendios forestales, algo que supone un hecho extremadamente grave porque ha supuesto una merma de la seguridad colectiva de la población", ha denunciado Llamas.

Pero también Podemos acusa a la Junta de una "irregular y encubierta privatización" del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, y todo ello pese a no estar respaldado por un marco normativo que lo habilitara y que únicamente perseguía una "instrumentalización" de los contratos con el fin de incorporar al operativo personal procedente de empresas privadas. "Supone una clara cesión ilegal de trabajadores", ha denunciado el dirigente de Podemos, que también, entre las supuestas ilegalidades, habla de una "fragmentación irregular tanto de contratos como, por ende, del operativo a través de la sociedad Somacyl y de la Fundación del Patrimonio Natural para eludir controles procedimentales".

A ello suma la organización política "la discontinuidad del Servicio de Prevención y Extinción", algo que de lo que responsabiliza directamente al consejero del ramo, al que recrimina por haber apuntado públicamente lo innecesario de mantener un operativo a lo largo del año. Esta circunstancia, a juicio de Podemos, se ha traducido en una "vulneración sistemática de los derechos laborales de los trabajadores y, con ello, del riesgo, fruto de una proliferación de contratos fijos discontinuos y temporales".

"RESPUESTA PASIVA" ANTE LA MALA CALIDAD DEL AIRE

En la denuncia elevada ya a la Fiscalía Superior de Castilla y León, con sede en Burgos, que dirige Santiago Mena, se incluye igualmente la "respuesta pasiva" de la Junta en cuanto a la crisis que los incendios ha provocado en la calidad del aire de los municipios afectados, al no haber hecho recomendación alguna a la población, en especial a aquellas personas que padecen patología.

"La Junta debió aprobar un plan de mejora de la calidad del aire y no lo hizo. Se vio obligada a hacerlo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, posteriormente ratificada por el Supremo, y cuando lo hizo fue de forma absolutamente deficiente", ha recordado Llamas, quien, como último reproche, ha denunciado también públicamente la "grave mentira" del consejero de Medio Ambiente cuando en las últimas semanas "se ha paseado por los distintos medios de comunicación para asegurar que el operativo está integrado por un total de 4.700 efectivos".

A este respecto, el político de Podemos asegura que tras revisar el contrato de seguro colectivo realizado por la Junta, queda en evidencia que el citado operativo está integrado por 2.500 operarios, que son los que están protegidos por ese seguro.

"El truco contable del señor Quiñones consiste en contar dos veces a las personas del operativo que realizan de forma simultánea labores de prevención y extinción", ha recriminado Llamas, quien por ello exige, "como mínimo", la renuncia "inmediata" del consejero o su cese por parte del presidente de la Junta.

