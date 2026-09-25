UGT denuncia ante Fiscalía de Menores la situación del alumnado vulnerable en los comedores escolares de Valladolid

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) Valladolid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores de Valladolid con motivo de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el alumnado con necesidades educativas especiales en los comedores escolares de los centros públicos de la provincia.

El colectivo sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, sostiene que la Dirección Provincial de Educación no ha estado autorizando a las empresas adjudicatarias del servicio de comedor la incorporación de los monitores de educación especial. Según ha recordado la organización, se trata de un personal indispensable para la atención de este alumnado y cuya ratio ha de ser independiente de las fijadas para el resto del alumnado.

En este sentido, la secretaria de Organización de FeSMC UGT Valladolid, Mónica de la Cámara, ha afirmado que esta circunstancia se ha venido comunicando al inicio de cada curso académico. Asimismo, ha advertido de que la falta de este personal ha comprometido la seguridad, la atención y la inclusión efectiva de estos menores, al tiempo que ha incidido en que su cuidado no puede ser asumido por los monitores asignados a grupos de hasta 40 niños de Primaria sin necesidades especiales.

De igual modo, el sindicato recoge en el texto de la denuncia que la negativa o demora en la autorización de estos trabajadores ha supuesto una vulneración del derecho del menor a recibir una atención adecuada. A su juicio, este escenario ha significado un incumplimiento de las obligaciones de la administración educativa y ha generado una carga laboral inasumible para las plantillas.

Por todo ello, UGT ha solicitado a la Fiscalía de Menores que inste a la Administración autonómica a adoptar medidas inmediatas. El objetivo del requerimiento ha sido garantizar la presencia preceptiva de los monitores de educación especial en todos los centros educativos donde correspondan.