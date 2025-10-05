El Trío Zadig inaugura este lunes el XIV Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas de Salamanca

SALAMANCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIV Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, se inaugura este lunes, 6 de octubre, con la actuación del Trío Zadig, una agrupación formada por Marc Girard García (violonchelo), Guillaume Vincent (piano) y Miclen LaiPang (violín).

El grupo, ganador de numerosos premios, como el primer premio en el Fnapec Musiques d'Ensemble, ha actuado en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Taiwán, así como en salas de prestigio como el Bozar, el Teatro de la Ciudad de Shanghai, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de París, la Salle Cortot y su debut con la orquesta iPalpiti en el Walt Disney Concert Hall.

Paralelamente a esta exigente agenda, el Trío ha colaborado con grandes artistas que han contribuido al desarrollo de su expresión musical, entre los que destacan Alfred Brendel y Menahem Pressler.

Así, este lunes interpretarán un repertorio que incluye obras de Dimitri Shostakovich, Félix Mendelssohn y Astor Piazzolla, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org.