TSJ rebaja de 3 años a 20 meses la condena a una mujer que arrojó desde un coche en Medina un paquete con'coca'

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una mujer que fue condenada inicialmente a tres años de prisión por arrojar más de cuatro gramos de cocaína por la ventanilla de un coche en Medina del Campo (Valladolid), a la que ahora reduce dicha pena a un año y nueve meses tras aplicarle la modalidad atenuada del delito contra la salud pública.

La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, revoca parcialmente el fallo de la Audiencia Provincial de Valladolid al considerar que la gravedad del hecho y las circunstancias de la acusada justifican una sanción menor, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.

Los motivos de la estimación parcial se basan, fundamentalmente, en la escasa entidad del hecho--el peso neto total de la cocaína ocupada era de apenas 4,27 gramos--, las circunstancias personales favorables de la penada, que carece de antecedentes penales y es una persona inmigrante que trabaja como camarera, así como el principio de proporcionalidad, en el sentido de que la pena mínima de tres años impuesta en primera instancia resultaba "excesiva y desproporcionada" dada la verdadera significación de los hechos.

La Audiencia de Valladolid impuso en abril del pasado año una pena de tres años de prisión y multa de 500 euros a Antonia S.S, la mujer que en agosto de 2024 fue detenida en las inmediaciones de un supermercado en Medina del Campo tras arrojar por la ventanilla del vehículo en el que viajaba un paquete con cerca de cuatro gramos de cocaína.

La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial consideró probada la culpabilidad de la encausada--Fiscalía solicitaba para ella tres años y medio y multa de 1.428 euros--y, por contra, absolvió a su compañero de banquillo por falta de pruebas, Rubén D.M, quien el día de los hechos iba al volante de un turismo Ford C-Max interceptado por la Policía Nacional y que se exponía a idéntica pena.

La condena, ahora rebajada, se produjo a pesar de que la citada mujer testificara en el juicio en contra del ahora absuelto, a quien atribuyó la propiedad de la mercancía y del que aseguró que fue quien aquella tarde, sobre las 17.45 horas, del día 16 de agosto de 2024 la conminó para que se deshiciera del paquete con cocaína arrojándolo por la ventanilla del coche tras detectar la presencia policial en el aparcamiento del súper 'Gadis', situado en la Avenida de V Centenario de Medina del Campo.

Una vez examinado el contenido del paquete, los funcionarios comprobaron que se trataba de trece bolsitas de plástico que contenían en su conjunto un total de 4,27 gramos de cocaína con un valor de 476 euros y que, supuestamente, estaban preordenados a su venta a terceras personas. Por tal motivo, la policía detuvo al conductor del turismo y a su acompañante, a los que además intervinieron un total de 445 euros obtenidos, supuestamente, de su actividad delictiva.

Durante el juicio, uno de los policías explicó que el conductor del turismo era conocido en círculos policiales por hacer de 'taxista' para prostitutas a las que trasladaba al Hotel 'Palacio de la Rosa', sito en el kilómetro 147 de la carretera Madrid-A Coruña, en San Vicente de Palacio (Valladolid).