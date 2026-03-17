El TSJCyL anula el Plan de Gestión del Jabalí de CyL tras el recurso de Ecologistas en Acción

Archivo - Jabalíes en un camino junto al Cerro del Baile de San Sebastián de los Reyes - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León y ha declarado la nulidad de la Orden que aprobó el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad en junio de 2024.

Según ha informado Ecologistas en Acción, el tribunal fundamenta la nulidad en la falta de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente ya que el citado Plan de Gestión del Jabalí se realizó sin el aval del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Ecologistas ha reprochado a la Administración autonómica que pretendió validar el Plan de Gestión del Jabalí con el único visto bueno de la Comisión de Caza con el argumento entonces de que se trataba de una cuestión "meramente cinegética", según los denunciantes.

"La sentencia es tajante al señalar que la gestión del jabalí excede el ámbito de la caza debido a su notable carácter transversal", explica Ecologistas en Acción que ha precisado que el tribunal destaca que la norma afecta directamente a la seguridad vial y de las personas, a la salud pública y la sanidad animal y a la agricultura y el medio ambiente en su conjunto.

A esto añaden que el Tribunal considera "excesiva" la pretensión de que el Plan de Gestión del Jabalí tenga una vigencia indefinida por sus características, "ya que no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema".

Las mismas fuentes han explicado que el TSJCyL defiende que esta planificación a escala autonómica requería un "informe de mayor calado" y con una perspectiva más amplia, "como la que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados diversos intereses y no solo los cinegéticos", insisten desde Ecologistas en Acción que recuerda que con la omisión de este paso la Junta de Castilla y León vició de nulidad toda la norma.

Por último, explican que el Tribunal Superior de Justicia esgrime que el texto definitivo no fue presentado de nuevo a escrutinio público luego de ser modificado.

Ecologistas en Acción ha celebrado que la Justicia haya puesto freno "a la nefasta gestión" del medio natural por parte del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general del Medio Natural, Jose Ángel Arranz, "una gestión que, lejos de basarse en criterios científicos, de conservación, protección y sostenibilidad, se basa exclusivamente en criterios extractivos y de rédito político cortoplacista para contentar a sectores relevantes entre sus votantes".

En este sentido, ha recordado a la Consejería de Medio Ambiente que la fauna silvestre se debe gestionar bajo el rigor de la participación pública y el análisis de todos sus impactos sociales y ambientales "y con la ciencia y los datos técnicos por bandera", como reclaman también para otras especies, como el lobo, y lamentan que se siga aplicando la máxima de "tirar para adelante y luego ya se verá".

"¿Quién asume responsabilidades políticas en este caso?", se ha preguntado Ecologistas en Acción que recuerda que no es la primera vez que la justicia da un varapalo a la gestión de la Consejería de Medio Ambiente sin que haya tenido consecuencias políticas. "Exigimos dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas", concluye Ecologistas en Acción.