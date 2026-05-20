TSJCyL confirma dos años para el exasesor de la Sociedad de Turismo de Salamanca por falsificar su expediente académico

SALAMANCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta al exasesor externo de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, por un delito de falsedad en documento oficial.

El alto tribunal solo modifica la sentencia de la Audiencia Provincial en dos aspectos, elimina la consideración de delito continuado y excluye al Ayuntamiento de Salamanca del pago de costas.

La resolución desestima íntegramente los recursos del Ayuntamiento y de la Sociedad Municipal, y solo estima parcialmente el del condenado.

El tribunal considera probado que el exasesor creó desde cero un recibo de pago de tasas para la expedición del título de Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, fechado en 1997, y que manipuló su expediente académico para incluir asignaturas aprobadas que en realidad no había superado.

La sentencia recuerda que "el acusado elaboró ex novo un recibo de pago de tasas" y "modificó varias de las calificaciones e hizo constar la superación de numerosas asignaturas que al día actual todavía no ha superado". Ambos documentos fueron presentados a compulsa el 19 de junio de 2020 y utilizados para justificar la solvencia técnica exigida en el proceso de contratación pública.

Tras aportar la documentación falsificada, fue contratado como asesor externo especializado en proyectos estratégicos e internacionalización, y desempeñó el puesto entre julio de 2020 y diciembre de 2022. Durante ese periodo percibió 135.090 euros, cantidad reclamada por el Ayuntamiento y la Sociedad Municipal.

El TSJCyL, sin embargo, coincide con la Audiencia en que no existió estafa, ya que el sueldo se abonó a cambio de un trabajo efectivamente realizado: "Dicha suma no fue a cambio de nada", "sino a cambio de su trabajo".

Asimismo, el tribunal rechaza la pretensión de las acusaciones particulares de condenarle también por estafa, al no haberse acreditado un desplazamiento patrimonial fraudulento ni la intención de obtener un beneficio económico directo. Asimismo, corrige a la Audiencia al considerar que no existió continuidad delictiva, sino una única acción falsaria orientada a un mismo fin al asegurar que "constituye una unidad natural de acción el fabricar falsamente más de un documento en el curso de una única operación".

Pese a ello, mantiene la pena de dos años de prisión por la gravedad de los hechos y la afectación a la fe pública.

El TSJ excluye al Ayuntamiento de Salamanca de las costas de la primera instancia, al considerar "superflua" su intervención como acusación particular, dado que actuó con la misma representación letrada que la sociedad municipal. La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.