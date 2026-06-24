TSJCyL confirma seis años de prisión por intentar matar a su cuñado de una puñalada en el cuello en León

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VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de seis años de prisión impuesta a un hombre, de nacionalidad dominicana y en situación irregular, como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras haber apuñalado en el cuello a su cuñado durante una pelea en el exterior de un local nocturno de León.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal de Burgos ha desestimado de este modo el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado contra la sentencia previa dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, según la información del Gabinete de Prensal del Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press.

Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de agosto de 2024, sobre las 06.00 horas, en el establecimiento 'New Leyenda' de la capital leonesa, donde el acusado se encontraba tomando unas copas con su compañera. En ese momento, la víctima accedió al local y mantuvo un altercado con su hermana debido a la presencia en el interior de su sobrina menor de edad. Tras salir los tres a la vía pública seguidos por el encausado, la discusión entre los hermanos continuó y la víctima lanzó una patada contra la mujer.

Ante esta agresión, el procesado se enfrentó al denunciante y, tras agarrarse ambos en una pelea, el condenado le asestó una puñalada en el cuello con una navaja o cuchillo, además de pincharle en el hombro izquierdo con el ánimo de acabar con su vida o asumiendo la alta probabilidad de causarle la muerte.

La víctima, que comenzó a sangrar abundantemente, huyó en dirección a una plaza cercana donde se encontró con agentes de la Policía Local, quienes le auxiliaron y solicitaron una ambulancia para su traslado al Hospital Universitario de León. En el centro hospitalario recibió tratamiento quirúrgico por una herida penetrante con disección de una rama de la yugular interna, por lo que permaneció 72 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de pasar a planta. Como consecuencia de la agresión, el lesionado tardó un total de 201 días en curar y le han quedado secuelas motoras y sensitivomotoras de origen periférico en el miembro superior izquierdo, además de perjuicio estético por varias cicatrices.

La defensa del procesado alegó en su recurso la infracción de la presunción de inocencia, un error en la valoración de la prueba por supuestas contradicciones de los testigos y la falta de dolo de matar, solicitando que el caso fuera calificado como un delito de lesiones.

Sin embargo, el tribunal autonómico ha rechazado estos argumentos al considerar que la declaración del agredido es fiable y que el cuello es una región anatómica crítica y vital del cuerpo humano que alberga órganos indispensables, lo que revela la voluntad homicida del atacante. Asimismo, apunta que otros dos testigos presenciales y ajenos a las partes vieron perfectamente cómo el encausado hería a la víctima con el arma blanca.

De este modo, la Sala ha ratificado íntegramente la resolución de primera instancia, que además de la pena de cárcel prohíbe al agresor aproximarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella por un periodo de nueve años. Igualmente, se ha mantenido la obligación de indemnizar al lesionado con 41.080,84 euros por las lesiones y secuelas, y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León con 8.271,84 euros por los gastos médicos derivados de la asistencia prestada.

La sentencia firme también prevé la convocatoria de una comparecencia para determinar la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español debido a la situación administrativa irregular del penado