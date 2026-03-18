El TSJCyL declara nula la ZBE de Valladolid por no ser conforme con el ordenamiento jurídico

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula la zona de bajas emisiones (ZBE) de Valladolid por no ser conforme con el ordenamiento jurídico y condena a costas al Ayuntamiento vallisoletano gobernado por PP y Vox.

El fallo ha sido dado a conocer a través de 'X' por la parte litigante, la Asociación Liberum tras conocer el fallo del recurso que presentó contra la ZBE de Valladolid. En el mensaje adjuntan también parte del fallo del alto tribunal que condena en costas al Ayuntamiento.

"El tesón es nuestra mejor arma. Han tardado, pero el resultado es magnífico", ha destacado la Asociación Liberum que se ha comprometido a seguir luchando por los derechos y las libertades de los ciudadanos con la esperanza, además, de que haya más sentencias en la misma dirección.