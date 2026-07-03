TSJCyL desestima el recurso de Ecologistas contra la Ordenanza de la ZBE de Valladolid, ya anulada en otra sentencia

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VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción Valladolid contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, en un proceso distinto al que el pasado mes de marzo supuso la sentencia de nulidad de esta misma normativa tras el recurso presentado, en ese caso, por la Asociación Liberum.

La Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de Valladolid ha recibido notificación de la Sentencia dictada sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación 'Ecologistas en Acción Valladolid' contra el Acuerdo del Pleno municipal del 28 de octubre de 2024, que aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El Ayuntamiento ha subrayado que la sentencia notificada este jueves no altera "la vigencia ni la plena aplicación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones". Esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia del pasado 16 de marzo de 2026.

En cualquier caso, han recordado en un comunicado recogido por Europa Press, que el Consistorio ya trabaja en la redacción de una nueva ordenanza.

La Sala, en una consideración previa, señala que aunque ya se había pronunciado sobre la ordenanza mediante sentencia del pasado 16 de marzo de 2026 en la que declaró su nulidad "por un defecto de forma", entiende que dado que el Ayuntamiento de Valladolid ha recurrido la citada sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, procede entrar en el enjuiciamiento de los concretos motivos de impugnación alegados por Ecologistas en Acción.

Todo ello "con el fin de evitar dejar desprotegido el derecho a la tutela judicial efectiva si el Tribunal Supremo llegara a revocar la nulidad formal declarada previamente".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestima la demanda de la asociación ecologista y, como han destacado fuentes municipales, "valida la legalidad de la ordenanza municipal" al interpretar esta administración que se confirma que "tiene potestad para aplicar los principios de proporcionalidad, menor restricción de tráfico y gradualidad económica en el diseño" de la ZBE.

En su recurso, según relata el Consistorio, Ecologistas en Acción considera, "entre otros motivos, que la ordenanza aprobada por el nuevo equipo de Gobierno municipal reducía de forma drástica la protección ambiental inicialmente proyectada por el anterior equipo de Gobierno en 2022".

Frente a esto, la interpretación del Ayuntamiento es que, en primer lugar, "el Tribunal desmonta los argumentos de incoherencia de la ZBE delimitada con el Plan de Mejora de Calidad del Aire y de regresión medioambiental, aclarando que el proyecto de ZBE más amplio aprobado inicialmente en diciembre de 2022 fue formalmente dejado sin efecto en diciembre de 2023 por el Pleno municipal, por lo que nunca llegó a entrar en vigor".

Entienden que "al no existir un término normativo real de comparación, el Ayuntamiento no redujo una protección ya consolidada, porque nunca existió una zona de bajas emisiones preexistente".

El Tribunal, continúa el Consistorio, "avala la delimitación del ámbito territorial de la ZBE en consideración a los principios de proporcionalidad y menor restricción en relación con otras opciones".

La sala, inciden, "determina la legalidad de la medida adoptada por el Ayuntamiento como la menos restrictiva para la economía y la movilidad, aplicando así los principios de movilidad y menor restricción de los derechos individuales".

También ven validada la actual Red de Control de Calidad del Aire, "frente a la queja de los ecologistas sobre la inexistencia de estaciones medidoras dentro del perímetro de la ZBE". El TSJCyL recuerda que la ubicación de las cinco estaciones actuales de Valladolid ya fue declarada conforme a derecho por los tribunales en 2023 y 2024.

El tribunal "avala el argumento técnico municipal: si las estaciones colindantes (sin restricciones) ya muestran que Valladolid cumple la normativa del aire, con más razón se cumplirá en el interior restringido".

Además, el Ayuntamiento apunta que "los valores guía de la OMS no son estándares obligatorios exigibles a las Ordenanzas reguladoras de las ZBE".

La sentencia, a juicio de las mismas fuentes, aclara que la base legal exigible para las ZBE son los límites fijados por el Real Decreto 102/2011, "y no las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales operan únicamente como una recomendación programática a largo plazo", con horizonte fijado en el año 2050.

El Ayuntamiento también ve "validadas" la totalidad de las exenciones a las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento o estacionamiento temporal, como por ejemplo el acceso a vehículos comerciales e industriales, así como vehículos de profesionales que presten servicios o entreguen o recojan suministros en la zona, incluyendo los de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia de la zona, o el acompañamiento escolar a menores de 16 años.

En opinión del Consistorio "una ZBE requiere una implantación progresiva y que el calendario propuesto es perfectamente congruente con los objetivos de la Unión Europea para 2030".

La Sala, han insistido, "rechaza el argumento de que no se han definido para 2030 objetivos medibles y cuantificables de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de modo coherente con el Plan Nacional Integral de Energía y Clima".

Ven avalado, asimismo, "el principio de gradualidad, validando que el Ayuntamiento concrete los datos de reducción de emisiones posteriormente a través de informes de seguimiento".