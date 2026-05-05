El TSJCyL eleva de dos a cuatro años la pena de prisión a un condenado por agresión sexual a una menor en Soria

SORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado un recurso de apelación presentado por la Fiscalía sobre la condena a un varón de Soria, acusado de agresión sexual a una menor, y ha elevado la pena de prisión de dos años a cuatro.

El varón mantenía amistad con la familia de tres hermanas menores de edad, con lo que acudía con frecuencia a su domicilio y, según sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 2025, fue condenado a dos años de prisión por agresión sexual a una de las hermanas, mientras que fue absuelto por esa misma acusación a las otras dos.

Contra ese sentencia cabía recurso cabía recurso de apelación del Ministerio Fiscal, que decidió llevarlo a cabo.

De este modo, la pasada semana, el nuevo planteamiento de los hechos conocidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le llevó a aceptar parcialmente el recurso y a modificar la sentencia.

El acusado ha sido condenado a cuatro años de prisión como autor responsable de un delito de agresión sexual a una menor, cinco años de libertad vigilada, nueve años de inhabilitación para oficios relacionados con menores y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y a comunicarse con ella durante cinco años. También deberá indemnizarla con 3.000 euros.

Contra esta sentencia cabe ahora recurso de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma, para su interposición ante el Tribunal Supremo.