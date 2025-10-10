El TSJCyL se fija como retos implantar los tribunales de instancia y la lucha contra la violencia de género. - EUROPA PRESS

BURGOS 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, Ana del Ser, ha señalado como uno de los retos a conseguir en este curso judicial "la implantación de los tribunales de instancia" y de la "nueva ley" de Eficiencia del Servicio Público de Justicia" que llevará una mejora "de la calidad de la justicia".

Del Ser ha hecho esta valoración en la apertura del año judicial que se ha celebrado este viernes en la sede del Alto Tribunal regional, en Burgos, donde la presidenta ha subrayado que Castilla y León avanza "en esta etapa" con la puesta en marcha en varios tribunales de instancia" y se ha mostrado convencida de que "va a salir muy bien" y ha prometido trabajar sin descanso para evitar disfuncionalidades.

Y es que el año judicial se va a caracterizar "por el cambio" en todos los niveles de los órganos gubernativos del Poder Judicial. Y es algo que los tribunales han de tener en cuenta para mejorar su funcionamiento. Del Ser ha reclamado que "se articulen" los medios personales necesarios y la creación de las plazas en todas las jurisdicciones para que la Justicia sea eficaz.

Un segundo reto es la "lucha contra la violencia de género". Al respecto, ha asegurado que desde el TSJ se está trabajando en la "especialización" de los órganos judiciales -en León y Valladolid- y en la creación de secciones "especializadas" que garanticen una atención "cercana y eficaz".

Ha subrayado la "relevancia" de la entrada en vigor de la "nueva atribución" de competencias en materia de violencia contra las mujeres y ha prometido "no escatimar medios y esfuerzos" porque el sistema de justicia "no puede ser fuente de sufrimiento añadido", ha enfatizado. Para Del Ser "es necesario" asumir el compromiso de atender "esta transición con sensibilidad". En este sentido, la especialización en materia de violencia sobre la mujer "es un avance necesario y urgente" en un contexto en el que "la sociedad" reclama respuestas "agiles y eficaces".

EXPEDIENTE DIGITAL

Lo más inmediato que afronta el TSJ en la actualidad es "mejorar" el expediente digital e implementar las herramientas de la inteligencia artificial, todo ello para mantener y aumentar "las garantías" y la eficiencia.

Ha hablado de que le gustaría continuar con el impulso a los "sistemas de gestión" de los órganos de gobierno para que doten "de esa eficiencia" a los expedientes de la Sala de Gobierno. Para ello ve necesario profesionales preparados para asumir esta "revolución digital" y encontrar las claves "para abordar sus riesgos". La Justicia de Castilla y León avanza a una sociedad más democrática, ha dicho, por el esfuerzo de su plantilla. Por eso, ha agradecido a todos los miembros de los órganos judiciales su profesionalidad y trabajo en pos de la fe en la justicia para "avanzar" en una sociedad "más segura y democrática".

MÁS PROCEDIMIENTOS

En el inicio del Año Judicial, el fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha subrayado que durante 2024 se han incoado 103.269 procedimientos penales en el TSJ, lo que supone un 5,32 por ciento más que en 2023.

De ellas, la mitad fueron archivadas y 7.106 fueron diligencias urgentes, un 8,1 por ciento más que en 2023. Además, se formularon 4.955 escritos de acusación, un 4,69 por ciento más que el año anterior y las sentencias de conformidad fueron 4.091, un 82,56 por ciento de las acusaciones.

La mayor parte son delitos contra la seguridad en el tráfico, un 52 por cuento, y de violencia de género, un 13,12 por ciento.