TSJCyL revoca la absolución de un gestor de criptomonedas acusado de estafar 31.000 euros y le impone dos años

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado la sentencia abslutoria dictada en el caso del gestor de criptomonedas Alejandro B.H, quien fue juzgado en la Audiencia de Valladolid por estafar a tres clientes en 2021 cantidades por importe global de 31.000 euros, y ha acordado ahora imponerle una condena de dos años de prisión por delito de administración desleal.

En su fallo, la Sala de lo Civil y Penal del TSCyL, con sede en Burgos, estima los recursos de las tres víctima y, frente a la inicial sentencia absolutoria, impone al encausado la referida pena privativa de libertad, junto con la obligación de indemnizar a los afectados con 10.000 euros, 3.000 euros y 4.038 libras esterlinas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Aquella sentencia sentencia absolutoria dictada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, ahora revocada, contrastó, sin embargo, con la postura de las acusaciones pública y particular, que habían solicitado para el encausado penas de entre dos años y seis años de cárcel por delito continuado de apropiación indebida y estafa, respectivamente, junto con la obligación de restituir a sus tres víctimas las cantidades estafadas.

El tribunal vallisoletano entendió el pasado mes de febrero probado que los tres perjudicados habían invertido con anterioridad en criptomonedas, por lo que sabían de la volatilidad del mercado en este tipo de inversiones, sin que la inversión en una moneda estable pueda ya de por sí asegurar que no se puedan producir fluctuaciones de su valor.

"No consideramos que los hechos sean constitutivos del delito de apropiación indebida que se le imputa al acusado, pues los perjudicados sabían las condiciones en las que asumían el riesgo de poner su dinero en manos del acusado para que él lo invirtiera, sabían de los riesgos que la inversión tenía, y ellos aceptaron las condiciones que les ofrecía, que lo iba a invertir en una 'stablecoin', y que sus movimientos les podían reportar unos intereses mensuales del 10 o el 15 por ciento", justificó el tribunal de primera instancia.

Así, el acusado recibió los fondos enviados por los perjudicados en su cuenta de Binance, y desde allí depositó cada capital en una 'wallet fría' Metamask diferente para cada inversor, y de ahí realizó los depósitos en cada una de las piscinas o 'pool' de liquidez.

A pesar de que en meses anteriores estos depósitos habían dado las rentabilidades altas a las que aludía el acusado en la oferta de sus servicios, lo cierto es que estas rentabilidades son variables debido a las fluctuaciones de los pares de monedas involucrados en las piscinas, y cuando el acusado realizó las operaciones aquí analizadas, en vez de generarse los pingües intereses que él esperaba, comenzaron a generarse unas pérdidas de rendimiento, momento en el que decidió sacar el capital de dichos depósitos y realizó una inversión de Futuros sobre el bitcoin alcista, creyendo que el precio iba a subir, si bien ocurrió lo contrario y perdió la totalidad del dinero invertido de los clientes.

"NO SE QUEDÓ CON EL DINERO"

"El acusado no se quedó con el dinero, sino que lo invirtió, y lo que sucedió es que como consecuencia de este cambio en la inversión, el dinero se perdió en su integridad, razón por la cual estimamos que los hechos no son constitutivos del delito de apropiación indebida por el que había sido acusado", resumía el fallo judicial ahora revocado y transformado en sentencia condenatoria.

"¡Me di cuenta de que no era tan listo como creía y ahora me dedico a lo mío, la mecánica!", es lo que argumentó el día del juicio Alejandro B.H, un mecánico industrial que en 2021, con tan solo 22 años, logró que tres personas con las que formaba parte de un grupo de whatsapp de inversiones le confiaran distintas cantidades por importe global de 31.000 euros que perdió pese a prometerles destinar ese dinero a operaciones en el mundo de las criptomonedas, sin riesgo alguno y altas rentabilidades mensuales.

Este mecánico industrial que se publicitó entre sus clientes como un experto gestor de criptomonedas, explicó que conoció en 2021 a los denunciantes a través de un grupo de whatasapp de inversiones, del que formaban parte varios cientos de personas más, y que al poco tiempo comenzó a recibir de los tres supuestos perjudicados distintos importes, entre 5.000 y 12.000 euros, hasta un total de 31.000, con los que operó en el 'mundo cripto' en busca de altas rentabilidades. Sin embargo, ha asegurado que sus operaciones fueron fallidas y lo perdió todo, como ahora ha considerado probado el tribunal sentenciador.

"El bitcoin se desplomó, este mercado es así, con lo que hice otras inversiones para recuperar lo perdido y se perdió todo. Me di cuenta entonces de que no era tan listo como creía y hoy me dedico a lo mío, la mecánica industrial", lamentó el acusado, quien reconoció que tan solo contaba con un grado medio de Electromecánica y ninguna titulación alguna que le acreditara para realizar este tipo de operaciones pese a que incluso llegó a prestar servicios como formador en una academia virtual de inversiones.

Por su parte, los tres denunciantes coincidieron en que ni siquiera llegaron a firmar un contrato con el acusado, al que otorgaron plena confianza debido al predicamento que tenía en el grupo de 'whas', y que le transfirieron el dinero después de que Alejandro les asegurara que lo iba a invertir en "moneda estable, sin riesgo de pérdida y con la obtención de rentabilidades mensuales de entre un 10 y un 15 por ciento", sin que llegaran a percibir porcentaje alguno y, lo más grave, sin que volvieran a recibir ni un euro de los que le habían confiado.

Un agente de la Policía Nacional que investigó las operaciones efectuadas por el acusado advirtió de la complejidad de las pesquisas debido a que el mundo de las criptomonedas es muy opaco y por ello ha reconocido que no ha sido posible seguir la "trazabilidad" de las inversiones ni determinar el destino final del dinero.

Por su parte, un informe pericial aportado por la defensa, del que ha sido autor un experto en el 'mundo cripto', sostuvo que el dinero transferido por el acusado a las citadas billeteras virtuales para operar con ellas en el portal Binance--es la principal plataforma para operar con Bitcoin, Altcoins y otros activos virtuales--lo invirtió Alejandro, tras la caída de la rentabilidad de las criptomonedas, a través de "la operación de mayor riesgo del mercado", en referencia a una "cuenta de futuros, de alta volatilidad, con la que se perdieron todos los fondos".