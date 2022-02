Tudanca afea la propuesta de Igea de lograr una mayoría alternativa a PP y Vox: "Cuando pudo no quiso"

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha afeado al procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, su propuesta de diálogo y desbloqueo para la formación de un gobierno de amplia base con el ánimo de lograr una "nueva mayoría" frente a la "ilusoria" pretensión de un gobierno en solitario del PP porque, a su juicio, debería haberlo hecho en 2019.

"Cuando pudo no quiso y ahora que quiere, no puede", ha afirmado Tudanca en declaraciones a los medios con motivo de la celebración del XXXIX aniversario del Estatuto de Autonomía.

De forma previa, Igea ha informado de que en la mañana de este viernes, Ciudadanos ha remitido a todos los grupos, Vox incluido, este documento que se sustenta sobre diez ejes fundamentales pero que Tudanca ha asegurado no tener en sus manos: "No discuto que lo haya mandado pero nosotros no lo hemos recibido".

En cualquier caso, el líder de los socialistas en Castilla y León se ha remitido a los "antecedentes" del pacto de gobierno de 2019 entre PP y Cs y a las "excusas" esgrimidas por ambos partidos para "no hacer lo que los ciudadanos quisieron".

"El PSOE ha demostrado siempre una tremenda generosidad también para la conformación de la Mesa de las Cortes, que se abrió para dar cabida a partidos minoritarios, pero de lo que no se va a hacer responsable es de que fracase la negociación de Mañueco y se de una nueva convocatoria electoral", ha zanjado.