Tudanca asegura que el PSOE no permitirá un gobierno que "avergüence" y "esquilme más" a Castilla y León

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que su formación no permitirá un gobierno que "avergüence" y "esquilme más" a la Comunidad como el actual, que la hace cada vez "más vacía" y "más pequeña".

Tudanca se ha expresado así en el marco de la inauguración de la Casa del Pueblo de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el secretario de los socialistas salmantinos, David Serrada; y la secretaria general local, Carmen Ávila.

En este contexto, el líder de los socialistas de Castilla y León ha incidido en que el PSOE ha tenido muchos "enemigos" y se les ha intentado "derribar" muchas veces, pero el PSOE tiene "memoria" y, sobre todo, "raíces" implantadas en el territorio, con presencia en el mundo rural como la de Peñaranda.

Por ello, ha advertido a todos los que hablan de "cambio de ciclo" que "tienen ciclo del PSOE para rato" y van a seguir luchando por el país y la Comunidad frente a aquellos "que hacen cualquier cosa para llegar al poder" y, cuando llegan, "saben hacer muy poquitas cosas" con tal de beneficiarse.

A este respecto, ha afirmado que en Castilla y León se está "sufriendo" y, después de tres décadas de gobierno del PP, "se puede ir a peor", ahora con la "extrema derecha", que "avergüenza" y ha tratado de impedir cosas como que haya una bandera LGTBI en la sede de las Cortes.

"No nos vamos a rendir", ha asegurado Tudanca, quien ha aseverado que la Comunidad "no se merece" un gobierno que "avergüence" y que tenga consejeros como el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien considera responsable de los dos incendios más grandes de la historia y tiene la "desvergüenza" de que aún no ha dimitido ni le han cesado, pero además se ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha "echado para atrás" el Plan Sectorial de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

CYL MÁS "VACÍA Y PEQUEÑA"

"Porque les importa un bledo esta tierra, les importa hacer negocio con ella, quieren que algunos se lleven el dinero mientras la gente humilde, trabajadora, ve cómo sus servicios públicos están cada vez más deteriorados, ve como los consultorios permanecen cerrados o no hay infraestructuras, una Comunidad cada vez más vacía y la hacen cada vez más pequeña", ha señalado.

Por ello, ha afirmado que no van a tolerar que les "avergüencen" ni que "esquilmen más tiempo" Castilla y León porque, entre otras cosas, ha asegurado que tienen un "partido fuerte".

Luis Tudanca ha pedido tener la cabeza "bien alta" y ha señalado que en la cumbre de la OTAN se ha visto que el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, se sienten orgullosos de Europa y han demostrado que son ejemplo de país y de que se es capaz de presumir de "lo bueno y lo mucho que tiene España" y "sacar partido" y "respeto internacional".

"No dejéis que nos amenacen y que digan que esta tierra no tiene posibilidades de cambiar y no permitáis que digan que este gobierno no está haciendo lo indecible por sacar al país de la crisis", ha asegurado Tudanca, quien ha incidido en que el Ejecutivo ha subido el SMI, ha puesto en marcha los ERTE y ha trasferido fondos a CCAA "en los peores momentos".

Pero además, ha añadido, los socialistas también están en la calle "dando la cara" porque saben que no hacen todo bien, pero son "capaces de salir a hablar y a mirar a los ojos de la gente y a escucharles".

Finalmente, el líder de los socialistas de Castilla y León ha pedido que la Casa del Pueblo de Peñaranda siempre tenga abiertas sus puertas para que todo el mundo que quiera pueda acudir a encontrarse con socialistas y a "luchar" por "mejorar" la provincia y la Comunidad.