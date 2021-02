Tudanca cree que adelantar el toque de queda que no ha sido "la panacea"

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha reafirmado este martes en su convencimiento de que el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos decretó el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas en Castilla y León con el único objetivo de tapar su incompetencia ya que, transcurrido un mes desde la entrada en vigor de esta medida --se puso en marcha el 16 de enero--, se ha constatado que no ha sido "ni milagrosa" ni "la panacea" como demuestra, a su juicio, que otras comunidades autónomas hayan contenido mejor la tasa de incidencia del coronavirus "sin hacer tanto daño a algunos sectores" y "sin forzar y saltarse la ley".

En este sentido, Tudanca ha vuelto a hacer un llamamiento a la Junta a que actúe "con humildad, transparencia, coherencia y certezas", con una exigencia expresa a no cambiar las medidas restrictivas "cada dos días" en función de los intereses políticos de Alfonso Fernández Mañueco y de Francisco Igea y con la advertencia de que "no basta" con prohibiciones por lo que ha reclamado medidas y recursos para la sanidad pública y ayudas para los sectores afectados. Asimismo, ha asegurado que a día de hoy la oposición no conoce los planes de la Junta sobre la posible relajación de las medidas restrictivas.

Tudanca ha criticado una vez más el conflicto "histórico y absolutamente innecesario" y las llamadas a la rebelión de la Junta para que se cumpliera el adelanto del toque de queda en Castilla y León donde los datos han demostrado que no ha sido "ni de lejos" la comunidad autónoma en la que ha bajado más la incidencia de la pandemia desde mediados de enero.

"Es verdad que los datos son esperanzadores, es verdad que la incidencia hoy es mucho más baja de lo que era al inicio de la tercera ola", ha reconocido para recordar también que Castilla y León es desde el pasado mes de marzo una de las comunidades autónomas más afectadas con el mayor número de contagios y de fallecidos y con especial afección en las residencias.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre el pronunciamiento aún pendiente del Tribunal Supremo respecto a la medida decretada en Castilla y León hace hoy un mes, Tudanca ha apelado a la prudencia a la espera de que se conozca el fallo del tribunal ya que en función de lo que diga la eliminación del adelanto del toque de queda "ya no será una opción sino una obligación".

En este sentido, se ha reafirmado en que para los socialistas de Castilla y León lo primero es proteger la salud de los castellanoleoneses, una perspectiva que no se puede perder porque todavía hay una situación de colapso sanitario y de ocupación al límite de las camas Covid, lo que motivó el apoyo del PSOE a todas las medidas sanitarias, con un rechazo tajante a las de conflicto político o jurídico "como si de unos independentistas se tratara".

Respecto a la gestión de la campaña de vacunación en Castilla y León, el dirigente socialista ha acusado a la Junta de no demostrar con hechos "la transparencia de la que tanto presume" con el ejemplo de la falta de información sobre los listados o sobre el plan específico de vacunación. "Convendría para disipar cualquier duda", ha considerado.

Dicho esto, se ha reafirmado en que las vacunas son la única esperanza para acabar definitivamente contra el virus y ha reivindicado a este respecto que España es uno de los países del mundo que más rápidamente está vacunando a los ciudadanos por lo que ha significado estos hechos para no frustrar las esperanzas a los castellanoleoneses.